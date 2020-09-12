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11:33, 12 сентября 2020

Часть станции метро «Каширская» Замосковорецкой линии московского метро закрывается сегодня до начала следующего года

Часть станции метро «Каширская» Замосковорецкой линии московского метро закрывается сегодня до начала следующего года. Останавливаться на ней не будут поезда, которые следуют из центра. Здесь планируются работы по интеграции платформы и путей в состав БКЛ. Чтобы доехать до «Каширской» из центра, нужно будет проехать ее мимо до «Кантемировской» и пересесть на поезд в обратную сторону.



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