Часть станции метро «Каширская» Замосковорецкой линии московского метро закрывается сегодня до начала следующего года. Останавливаться на ней не будут поезда, которые следуют из центра. Здесь планируются работы по интеграции платформы и путей в состав БКЛ. Чтобы доехать до «Каширской» из центра, нужно будет проехать ее мимо до «Кантемировской» и пересесть на поезд в обратную сторону.
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