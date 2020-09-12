МКС изменит орбиту, чтобы уклониться от космического мусора. Таким образом она попытается избежать столкновения с американским космическим аппаратом, который вышел из строя, рассказали в Роскосмосе. Маневр уклонения запланирован в ночь на понедельник. Экспериментальный спутник, из-за которого планируется изменить орбиту станции, был выведен на орбиту в прошлом году ракетой компании SpaceX «Falcon Heavy». Оператором его являются ВМС США. О причинах аварии на аппарате не сообщается.
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