МКС изменит орбиту, чтобы уклониться от космического мусора. Таким образом она попытается избежать столкновения с американским космическим аппаратом, который вышел из строя, рассказали в Роскосмосе. Маневр уклонения запланирован в ночь на понедельник. Экспериментальный спутник, из-за которого планируется изменить орбиту станции, был выведен на орбиту в прошлом году ракетой компании SpaceX «Falcon Heavy». Оператором его являются ВМС США. О причинах аварии на аппарате не сообщается.