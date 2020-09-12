Авария на золотодобывающей шахте в Конго привела к гибели не менее 50 человек. Трагедия произошла на востоке страны. Причиной аварии могли стать проливные дожди в регионе, передает агентство Reuters. Аварийная шахта принадлежит канадской компании Banro Corporation. В ДР Конго нередки аварии на горнодобывающих предприятиях, в особенности на рудниках, деятельность которых не регулируется государством. Год назад в результате оползня на медно-кобальтовом месторождении погибли 43 нелегальных шахтера.