Авария на золотодобывающей шахте в Конго привела к гибели не менее 50 человек. Трагедия произошла на востоке страны. Причиной аварии могли стать проливные дожди в регионе, передает агентство Reuters. Аварийная шахта принадлежит канадской компании Banro Corporation. В ДР Конго нередки аварии на горнодобывающих предприятиях, в особенности на рудниках, деятельность которых не регулируется государством. Год назад в результате оползня на медно-кобальтовом месторождении погибли 43 нелегальных шахтера.
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