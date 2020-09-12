Парламент Перу запустил процедуру импичмента президента Мартина Вискарры. За это проголосовали 65 членов Конгресса страны, 36 — против, 24 воздержались. Главу государства обвиняют обвиняют в препятствовании уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге. Проверку просили начать из-за подозрений, что Министерство культуры Перу заключило контракт с исполнителем в нарушении действующих норм. Резолюцию внесли после того, как были обнародованы аудиозаписи, на которых Вискарра, в частности, признает, что встречался с Сиснеросом, хотя публично отрицал это.
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