МВД Белоруссии насчитало лишь 450 участников протестных акций, которые прошли накануне. Выступления в поддержку властей, как утверждают в ведомстве, собрали около 800 человек. При этом в пятницу были задержаны 32 человека. Тем временем сегодня в Минске планируется Женский марш. Его участницы выйдут поддержать женщин Белоруссии, которые пострадали от насилия со стороны силовиков во время протестных выступлений. Акция должна начаться в три часа дня в центре города на площади Свободы.
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