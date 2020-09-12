В Катаре начинаются переговоры между представителями афганского правительства и группировки талибов. Ожидается, что главными темами станет долговременное прекращения огня и политическое урегулирование конфликта. На консультации в Катар отправились также госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель президента Росии по Афганистану Замир Кабулов. Ранее Вашингтон и представители группировки «Талибан», которая в России признана террористической, подписали соглашение, которое должно запустить мирный процесс в Афганистане.