Власти США утверждают, что получили список участников программы по вмешательству в выборы. Ей дали название проект «Лахта».

Показания по поводу участников программы, как передает агентство ТАСС, дала спецагент Секретной службы США – это следует из документов, появившихся в электронной базе суда штата Вирджиния. В показаниях утверждается, что спецслужбы смогли изучить электронную почту одного из участников проекта «Лахта» — и через нее выяснить других членов организации, входивших туда в январе и сентябре 2017 года.

В то же время имя в показаниях есть только одно: это Артем Лифшиц, которому власти США вменяют участие в сговоре с целью кражи личных данных американцев. Он попал под американские санкции. Однако спецагент США утверждает, что для попытки вмешательства, в том числе, в президентские выборы 2016 года участники проекта не раз приезжали в страну, чтобы собирать разведданные и впоследствии подрывать демократический процесс. Их финансирование, согласно показаниям, с середины 2014 года велось через ряд российских компаний, среди которых «Медиасинтез», «Агентство интернет-исследований» и «Федеральное агентство новостей».

Россия вмешательство в американские выборы неоднократно отрицала.