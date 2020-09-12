Суточный прирост новых случаев коронавируса в России уже больше недели остается выше пяти тысяч. По данным оперативного штаба, к утру субботы было выявлено 5488. Общее число заболевших таким образом составляет чуть более 1 млн. 57 тысяч. Скончались за сутки 119 пациентов. Общее число умерших, у кого был диагностирован коронавирус, составляет по официальным данным около 18,5 тысяч.