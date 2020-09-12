РБК: Глава Мосгорсуда Ольга Егорова, ранее попросившая об отставке, может перейти работать в мэрию Москвы

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова, ранее попросившая об отставке, может перейти работать в мэрию Москвы, сообщает издание РБК. Под ее председательством Мосгорсуд рассматривал многие резонансные дела, среди которых «дело ЮКОСа» и «дело Магнитского».

Бессменную главу Мосгорсуда Ольгу Егорову могут назначить советником мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом РБК рассказали источники, близкие к мэрии. Один из них допустил, что Егорова на новом посту будет отвечать за взаимодействие с судьями. О чем именно идет речь, не уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет. О том, что после 20 лет председательства в Мосгорсуде Егорова подала заявление об отставке, стало известно накануне. Она заняла свой пост в 2000 году при поддержке мэра Москвы Юрия Лужкова и трижды переизбиралась. При ней появился термин «Басманное правосудие», характеризующий зависимость судебной системы от власти. Самыми громкими делами Мосгорсуда под руководством Егоровой были дела ЮКОСа, дело Сергея Магнитского и министра экономического развития Алексея Улюкаева. За последний год ей вынесли четыре частных определения, хотя до этого за почти 40 лет работы она получила лишь одно. Главу Мосгорсуда также критиковал Верховный суд.

В 2014 году США включили Егорову в санкционный список, как причастную к задержанию и гибели в тюрьме сотрудника британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.