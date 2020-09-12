Группа американских конгрессменов просит компанию Walt Disney рассказать об обстоятельствах съемки фильма «Мулан». В частности, законодатели просят прояснить связи студии со «службами безопасности и пропаганды» китайского региона Синьцзян. Новый фильм о китайской девушке-воине с бюджетом в $ 200 млн вызвал критику из-за того, что был частично снят в районе Синьцзян, где центральные власти Китая подавляют выступления этнических уйгуров и других мусульман. По мнению сенаторов и членов Палаты представителей от Республиканской партии, которое приводит агентство Reuters, сотрудничество компании Disney с официальными лицами КНР, которые причастны к нарушению прав человека иди скрывают подобные нарушения, вызывает глубокую тревогу. Пекин обвинения отвергает.