Американские власти утверждают, что получили список участников российского проекта по вмешательству в выборы. По данным правоохранительных органов, этот проект носит название «Лахта». В четверг в США предъявили обвинения гражданину России Артему Лифшицу. Следователи считают его причастным к сговору с целью электронного мошенничества. Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта «Лахта». Список остальных участников, по данным властей, удалось получить в ходе расследования.