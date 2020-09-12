Американские власти утверждают, что получили список участников российского проекта по вмешательству в выборы. По данным правоохранительных органов, этот проект носит название «Лахта». В четверг в США предъявили обвинения гражданину России Артему Лифшицу. Следователи считают его причастным к сговору с целью электронного мошенничества. Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта «Лахта». Список остальных участников, по данным властей, удалось получить в ходе расследования.
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