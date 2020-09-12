В российские регионы отправлены первые партии вакцины от нового коронавируса. Доставка ожидается к понедельнику, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас, по его словам, власти проверяют систему доставки. В центре имени Гамалеи накануне добавили, что также отрабатывается система распределения вакцины «Спутник V». Препарат получат граждане из групп риска — в первую очередь медики. Тем временем одновременно с вакцинацией проходит и третья фаза испытаний препарата. В Москве исследования стартовали в начале недели.