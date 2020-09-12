В российские регионы отправлены первые партии вакцины от нового коронавируса. Доставка ожидается к понедельнику, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас, по его словам, власти проверяют систему доставки. В центре имени Гамалеи накануне добавили, что также отрабатывается система распределения вакцины «Спутник V». Препарат получат граждане из групп риска — в первую очередь медики. Тем временем одновременно с вакцинацией проходит и третья фаза испытаний препарата. В Москве исследования стартовали в начале недели.
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
«Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие» Андрей Макаревич, Владимир Спиваков, Гарри Бардин, Леонид Десятников, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Наталья Зубаревич, Павел Чухрай, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Ирина Прохорова…