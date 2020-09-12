Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности судьи Юлии Добрыниной. Председатель районного суда Волгограда проходит по делу о мошенничестве. С просьбой в коллегию обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. По данным агентства ТАСС, ранее оперативники и ФСБ задержали Добрынину с поличным в ресторане по делу о взятке в 25 млн рублей. Однако тогда ее пришлось отпустить. Вопрос об уголовном преследовании судьи коллегия рассмотрит в конце сентября.
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