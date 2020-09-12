Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова может перейти в мэрию Москвы, пишет газета РБК. Ранее Егорова подала заявление о прекращении ее полномочий с 23 октября. По словам источников издания, близких к столичному руководству, уходящая в отставку глава судебной инстанции может стать советником или помощником мэра Сергея Собянина. В этом качестве Егорова будет отвечать за взаимодействие с судами. В пресс-службе Мосгорсуда говорят, что о дальнейших планах своего руководителя они не знают. Ольга Егорова занимает этот пост два десятка лет. Ранее ВККС одобрила кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда.