Более 800 сообщений о нарушениях зафиксировал проект «Карта нарушений на выборах», созданный движением «Голос»

Сегодня – второй день трехдневного голосования, которое проходит по всей стране.

Избирком уже признал недействительными бюллетени на одном из участков Ростовской области. Официальные жалобы поданы и в других регионах, например в Новосибирской области о так называемых «каруселях» и «скупке голосов» сообщает КПРФ. В Краснодаре, как рассказали очевидцы событий изданию МБХ— Медиа, на участке, где явка по подсчетам независимых наблюдателей и комиссии разошлась более чем на 200 голосов, наблюдателей просто выдворили с участка, комиссия забаррикадировалась в здании и открыли дверь только дознавателю и только после приезда Росгвардии. Как следует из карты нарушений на выборах, которую готовит движение «Голос», в Орловской области известны случаи подкупа избирателей — причем под контролем председателя ТИК одного из районов. Издание «Кавказский узел» пишет, что в Ростовской области на выборах были замечены вбросы бюллетеней, непрошитые книги избирателей, принуждение к досрочному голосованию Работников промышленных предприятий Ростова-на-Дону, где-то комиссия прятала списки избирателй под стол, где-то члену ТИКа отказались назвать явку, потому что якобы ее не считают. В других регионах также замечено множество науршений, в том числе вбросы и выдворение наблюдателей с участков без оснований.

В эти дни проходит 9 тысяч выборов разных уровней в 83 регионах страны. Голосование завершится в воскресенье.