Акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала вновь проходит в Хабаровске. Жители города выходят протестовать уже больше двух месяцев. Как пишет местное интернет-издание DVhab, также на марше хабаровчан раздавалась критика в адрес федеральной власти. Жители края считают, что в Кремле не слышат их требования. По оценке издания, в сегодняшнем шествии участвовали несколько тысяч человек. В мэрии говорят, что около 700.
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