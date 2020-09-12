Союз архитекторов объявил о проведении конкурса на лучшую концепцию последующего использования мавзолея Ленина на Красной площади. В организации подчеркивают, что целью мероприятия является сбор идей и политической составляющей в нем усматривать не нужно.

Всероссийский конкурс стартовал еще в конце августа с приема заявок от архитекторов, художников и дизайнеров. Организаторы, как сказано в положении конкурса хотят собрать «банк идей» в рамках фестиваля Зодчество, он проходит под девизом «Вечность». По замыслу кураторов проекта предстоит переосмыслить функционал сооружения архитектора Щусева, поскольку пребывание тела Ленина «в мавзолее, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя». Нынешнее назначение Мавзолея по мнению устроителей конкурса «вызывает все больше вопросов». Один из этих вопросов на сайте Союза архитекторов формулируется так: «Чем может стать опустевший Мавзолей, по своему назначению обращенный в вечность». Среди возможных вариантов, который рассмотрит жюри – превращение здания мавзолея в музей. В положении о конкурсе среди приглашенных членов жюри упомянуты глава Министерства культуры Ольга Любимова, писатель Александр Проханов и представители творческих сообществ.

В нынешнем виде мавзолей существует с 1930 года. Итоги конкурса, как ожидается, будут подведены в середине ноября.