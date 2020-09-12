Продолжительный период теплой и солнечной погоды этой осенью ожидается в Приморье, на Урале и в Сибири. Бабье лето одним из первых почувствуют жители Хабаровского края, Еврейской автономной области, чуть позже оно придет в Приморский край и на Сахалин, рассказали агентству РИА Новости в Росгидромете. После 21 сентября тепло придет на северо-запад европейской части России. В столичном регионе, по предварительным оценкам синоптиков, предстоящая неделя ожидается дождливой.