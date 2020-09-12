Израиль устанавливает дипломатические отношения с Бахрейном. Об этом стороны договорились об этом на встрече президента США Дональда Трампа, короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соглашение будет подписано на церемонии 15 сентября. Израильский премьер расценил сближение двух стран как «новую эру мира». Бахрейн станет уже четвертой арабской страной, с которой Иерусалим договорился о нормализации отношений. До этого были Египет и Иордания, а недавно договоренность о соглашении была достигнута с ОАЭ.
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