В Краснодаре с одного из участков для голосования выгнали независимых наблюдателей

Как пишет интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на очевидца, после закрытия участка, члены комиссии начали собирать бюллетени, не сообщив об этом коллегам с правом совещательного голоса, кроме представителей «Единой России». Наблюдатели от штаба одного из кандидатов пытались сфотографировать документу. По версии местного координатора организации «Открытая Россия», наблюдатели насчитали за день не более 150 избирателей, комиссия — 376. Когда представители кандидата вызвали Росгвардию, силовики отказались впускать их внутрь, объяснив, что на участке идет дезинфекция.