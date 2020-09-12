Союз Архитекторов России объявил конкурс идей на лучшее использование Мавзолея Ленина. Как говорится в документах конкурса, планируется собрать предложения по новому применению безусловного шедевра архитектуры ХХ века, и обозначить подходы к решению проблемы. То, что в самом сердце страны, которая осознала исторические ошибки прошлого, находится тело вождя Октябрьской революции, по мнению организаторов конкурса, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого Ленина. В то же время, как пишет интернет-издание «Лента. Ру», в Союзе архитекторов подчеркивают, что никакого политического заказа на проведение конкурса нет. Заявки принимаются до 19 октября, победителей назовут 13 ноября.