Новая акция протеста ожидается сегодня в Минске. Женский марш объявлен в поддержку жительниц Белоруссии, которые подверглись репрессиям. Акция должна начаться в три часа дня в центре города на площади Свободы. Сообщается, что участницы марша планируют выйти с фотографиями пострадавших от насилия со стороны силовиков. Они намерены потребовать расследования по всем фактам применения насилия, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов президента.