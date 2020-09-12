Новая акция протеста ожидается сегодня в Минске. Женский марш объявлен в поддержку жительниц Белоруссии, которые подверглись репрессиям. Акция должна начаться в три часа дня в центре города на площади Свободы. Сообщается, что участницы марша планируют выйти с фотографиями пострадавших от насилия со стороны силовиков. Они намерены потребовать расследования по всем фактам применения насилия, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов президента.
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