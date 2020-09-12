Режим работы станции метро «Каширская» сегодня изменится

Там проведут интеграцию в состав Большой кольцевой линии.

На станции не будут останавливаться поезда, следующие из центра. Выходы в город под номерами 1 и 2 закроют, выходы 3 и 4 будут открыты. Чтобы доехать до «Каширской» из центра, надо будет проследовать до «Кантемировской» и пересесть на поезд в обратную сторону. Если необходимо добраться с «Каширской» на юг, нужно будет доехать до «Коломенской» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Станция служит кросс-платформенной пересадкой между Замоскворецкой и Большой кольцевой линиями, которая на данный момент построена на 60%, в этом году полностью завершены работы на трех платформах. Всего на ней будет 31 станция и три электродепо. Кольцо соединит существующие и будущие радиальные линии.

В обычный режим работы станция «Каширская» вернется 25 января.