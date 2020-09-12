Петербургские кинотеатры сегодня начали работу после многомесячного перерыва

Смольный разрешил их деятельность вместе с фудкортами в торговых центрах.

Некоторые кинозалы открыли с ноля часов субботы, то есть в первые же минуты после того, как перестал действовать запрет. Кинопредприниматели уверены, что подошли к началу работы без каких-либо проблем. Для зрителей приготовили премьеры, а работники залов намерены контролировать соблюдение всех противоэпидемических правил. Это не только средства защиты, но и специальная рассадка зрителей, а также бесконтактная проверка билетов. Интервалы между сеансами увеличили, чтобы за это время проводить дополнительную уборку и дезинфекцию. Кроме того, в некоторых кинотеатрах на входе будут измерять температуру. По словам представителей кинобизнеса основное экранное время займёт фильм Кристофера Нолана «Довод» и киноверсия мультфильма «Мулан».

Кинотеатры в Петербурге не работали около полугода, тогда как в соседней Ленинградской области власти разрешили открыть их ещё в мае.