На платформе TikTok с сегодняшнего дня стартует серия виртуальных экскурсий по российским музеям

Их можно посетить, не выходя из дома, в официальном аккаунте образовательного проекта «Культура.РФ».

Идея таких экскурсий возникла после успешного проведения в TikTok ежегодной акции «Ночь музеев», которую перенесли в интернет из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на авторов проекта. Трансляции в рамках кампании #КультурныйTikTok будут проводиться каждую среду и субботу. Первым к акции присоединится Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Его гиды покажут виртуальным посетителям работы знаменитого ювелира Карла Фаберже, расскажут о подарках от этой фирмы, которые семья Романовых преподносила подданным и о модных тенденциях золотого века. Вторым участником акции станет Мультимедиа Арт Музей в Москве. Там пользователи платформы смогут познакомиться с творчеством фотохудожников и фотодокументалистов Митча Эпштейна, Игоря Мухина, Алексея Титаренко. А в последний день сентября можно будет посетить экскурсию, посвященную Антуану де Гальберу, коллекционеру, меценату и создателю частного фонда современного искусства Maison Rouge в Париже.

Расписание экскурсий на ближайший месяц доступно на специальной странице в приложении TikTok