Стороны утверждают, что хотят добиться мира в стране.

Делегация официальных властей Афганистана и представители запрещенной в России террористической организации «Талибан» уже должны были приехать в столицу Катара, где сегодня начнётся первый этап переговоров. Представители афганского президента еще в начале недели утверждали, что для диалога всё готово и все технические проблемы разрешены.

Вчера агентство ТАСС сообщало, что вместе с официальной делегацией Афганистана в Доху должны были приехать несколько заключенных, которых ранее террористы требовали освободить. В каком статусе находятся эти люди — пока неизвестно.

Также «Независимая газета» со ссылкой на неназванные источники в Кабуле писала, что первый этап переговоров с террористами начнется на фоне значительных побед армии Афганистана. По данным издания, в результате спецопераций военных в течение последних недель талибы потеряли нескольких важных командиров и крупный лагерь на севере страны.

Движение «Талибан» существует с середины девяностых годов. Её участники несут ответственность за десятки терактов по всему миру. В 2003-ем году «Талибан» признали террористической организацией как Верховный суд России, так и Совет Безопасности ООН.