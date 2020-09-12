Защита белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой обжаловала ее арест

О просьбе адвокатов отменить меру пресечения сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Колесникову неделю назад задержали пограничники. Лишь спустя два дня стало известно о том, что она арестована по делу о призывах к захвату власти. Сейчас член президиума Координационного совета оппозиции находится в СИЗО.

На фоне преследований, которым подвергается оппозиция в Белоруссии, президент Александр Лукашенко послезавтра намерен приехать в Сочи на встречу с российским президентом.

Вероятно, в ходе разговора с Владимиром Путиным, Лукашенко будет всячески избегать тем, связанных с утратой самостоятельности Минска. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе.

Сванидзе добавил, что Лукашенко скорее всего будет просить Путина о помощи.