Восьмой яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» проходит в выходные дни в подмосковной Коломне

Представители пятидесяти ведущих издательств страны съехались в Коломну вместе со своими авторами, чьи книги выходят в этом году. Музыканты театра «Геликон-опера» гостям сделают кофе и исполнят «Кофейную контату» Баха.

В Английском павильоне посетители встретятся с одним из самых известных британских авторов книг для детей и подростков Майклом Морпурго. В «Литстудии» в числе выступающих — телеведущий Александр Архангельский, а также один из авторов книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» писатель и филолог Олег Лекманов». Модертор встреч Фекла Толстая.

На фестивале будет работать фермерский рынок, где гостям предложат всевозможные вкусности, яблоками угощают бесплатно. Посетителей ждет концерт Генделя, его название «Музыка на воде» — это уже в финале дня.

13 сентября посетители отправятся в яблочное путешествие в Тульскую область с посещением музея-заповедника «Поленово» и музея-усадьбы «Дворяниново» известного специалиста по плодовым и ягодным растениям ХVIII века Андрея Болотова.

Впервые на сайте фестиваль транслируют в онлайн режиме с 11 до 19 часов.