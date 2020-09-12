В Москве стартуют контрольные прокаты фигуристов национальной сборной

Контрольные прокаты традиционно проводятся в сентябре для представления фигуристами программ нового сезона. Болельщики за полгода сильно соскучились по своим кумирам: первая порция билетов на трибуны «Мегаспорта» разлетелась менее чем за час.

Однако, выйти на лед смогут далеко не все лидеры. По состоянию здоровья в прокатах не примут участия Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, и два лучших танцевальных дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.

А вот Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах по другой причине. Фигуристка приняла приглашение «Первого канала» стать ведущей программы «Ледниковый период». Такое решение Олимпийской чемпионки вызвало немало споров. Так, Ирина Роднина призвала исключить Загитову из состава сборной команды.

Сайт Первого канала покажет контрольные прокаты в полном объеме.

Короткие программы — сегодня, а произвольные — в воскресенье.