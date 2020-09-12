Сегодня вступят в силу требования о госконтроле в области долевого строительства

Их будут обязаны учитывать региональные контролирующие органы.

Согласно документу, утвержденному в начале сентября правительством, застройщиков и иных лиц, которые имеют дело с капиталом от дольщиков, ожидают различные контрольные мероприятия.

Они будут заключаться в анализе ежеквартальной отчетности, наблюдении за соблюдением обязательных требований законодательства о долевом строительстве, проверке опубликованной информации о строящемся объекте.

В случае выявления нарушений, уполномоченные должностные лица органа госконтроля должны будут принять меры в пределах своей компетенции по пресечению и устранению последствий таких нарушений.

Кроме того, проверяющий может направить в адрес своего руководства мотивированное представление для принятия решения о назначении внеплановой проверки в отношении застройщика. Основанием для ее назначения является закон о государственном регулировании и контроле в области долевого строительства.

Проблема обманутых дольщиков стоит в стране довольно остро. Власти уже давно пытаются урегулировать отношения между гражданами и застройщиками. Однако, в принятый еще в 2004 году Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве» постоянно вносятся все новые изменения.