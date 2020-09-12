Александр Зверев и Доминик Тим встретятся в финале Открытого чемпионата США по теннису

На турнире в Нью-Йорке немец в полуфинале обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а австриец российского спортсмена Даниила Медведева.
Действующий чемпион Us Open испанец Рафаэль Надаль отказался участвовать в турнире из-за пандемии коронавируса.
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На турнире в Нью-Йорке немец в полуфинале обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а австриец российского спортсмена Даниила Медведева.
Действующий чемпион Us Open испанец Рафаэль Надаль отказался участвовать в турнире из-за пандемии коронавируса.
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