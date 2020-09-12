Сегодня после паузы на матчи сборной команды возобновляется Чемпионат России по футболу

Команд, еще не проигрывавших в нынешнем турнире, осталось не так много. Одна из них — ФК «Сочи» — сыграет сегодня в Грозном против «Ахмата». Кроме того, «Тамбов» будет принимать «Уфу», а «Урал» — подмосковные «Химки».

Главные же события тура состоится в воскресенье. Когда в Москве пройдет столичное дерби ЦСКА — «Спартак». Красно белые после 6 туров возглавляют турнирную таблицу. Армейцы отстают на 4 балла. И в случае победы смогут заметно поправить свое положение.

Последние игры принципиальных соперников проходят с переменным успехом. Так, в прошлом сезоне команды обменялись победами. А вот в четвертьфинале Кубка страны спартаковцы вырвали победу в дополнительное время 3-2.

Еще одной интригой для болельщиков может стать дебют за «Спартак» Александра Кокорина. Форвард пропустил из-за травмы начало сезона. Но уже приступил к тренировкам в общей группе.