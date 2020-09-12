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06:04, 12 сентября 2020

Босния и Герцеговина открыла границу для всех иностранцев

Это первая страна в Европе, которая решилась на этот шаг. С сегодняшнего утра въехать в Боснию и Герцеговину смогут все иностранцы, у которых имеется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Пройти это обследование человек должен не ранее, чем за два дня до прибытия в страну. Исключение составляют только граждане Сербии и Черногории, которым этот документ не нужен. Об этом сказано на сайте кабинета министров республики.

Интернет-издание SarajevoTimes сообщает, что министры туризма и иностранных дел Боснии и Герцеговины пытались добиться открытия границ всё лето. Почему правительство одобрило эти меры только сейчас, когда туристический сезон окончен — в публикации правительства не уточняется.

Босния и Герцеговина стала одной из немногих стран в мире, которая пускает туристов со всего мира. Ранее таким же образом границы открывали Армения и Иордания.
Россия еще не возобновила рейсы в Боснию и Герцеговину, но теоретически, туда можно будет попасть через другие страны.



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