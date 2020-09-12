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05:06, 12 сентября 2020

Международные инвесторы снова начали сокращать присутствие на российском фондовом рынке

По оценке газеты «Коммерсант», основанной на отчете Bank of America, за прошлую неделю они вывели из отечественного рынка акций почти 50 миллионов долларов. До этого был, хотя и символический, но приток средств.
Эксперты считают, что тема возможного расширения антироссийских санкций будет доминировать на рынке как минимум до выборов президента США. В целом же пессимистичные настроения игроков проявились на фоне обострения внешнеполитической ситуации.



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