Президент Венесуэлы сообщил о задержании американского шпиона на нефтеперерабатывающем заводе

В эфире государственного телевидения Николас Мадуро назвал его морским пехотинцем, ранее работавшим в Ираке на базах ЦРУ. В задачи агента, по сведениям главы государства, входил сбор информации о НПЗ, при нем было оружие и пачка долларов. Кроме того, Мадуро рассказал о сорванных планах по взрыву на другом предприятии.

В мае венесуэльские власти отчитались о предотвращении проникновения на территорию страны группы боевиков из Колумбии. В состав группы входили двое американцев. В Вашингтоне заявили о своей непричастности к произошедшему.