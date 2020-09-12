Глава белорусской IT-компании PandaDoc рассказал о планах нескольких десятков фирм уехать из страны

Ранее четырех топ-менеджеров компании задержали и заблокировали счета. Микита Микадо в интервью «Коммерсант FM» сказал, что если ситуация в ближайшее время не изменится, он будет вынужден вывести бизнес из Белоруссии. В состоянии переезда, по его данным, находятся и другие компании, которые понимают, что случай с PandaDoc создает прецедент, по которому любой сотрудник «может быть посажен в тюрьму за высказывания и активизм его коллег».

По словам Микадо, сейчас Польша, Украина и балтийские страны создают специальные условия для белорусских IT-компаний.