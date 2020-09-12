Советники стран «нормандской четверки» на следующей неделе могут согласовать подготовку саммита

Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента. Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил уверенность, что саммит состоится до конца этого года. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Встреча советников прошла накануне. Таким образом переговорный процесс формально был разблокирован. Впрочем, глава российской делегации Дмитрий Козак сказал, что прорыва достичь так и не удалось и тема созыва саммита не обсуждалась.