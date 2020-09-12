В следующем году с космодрома Восточный планируется совершить порядка шести-семи пусков

Об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин – видео размещено на его странице в YouTube. Генеральный директор госкорпорации напомнил, что в частности, в 2021 году с Восточного должна быть запущена автоматическая станция «Луна-25». Он также добавил, что настаивает, чтобы на эту площадку была переведена большая часть пусков.

Восточный – первый российский гражданский космодром, строительство которого ведется уже восемь лет. В этом году с него не было совершено ни одного старта.