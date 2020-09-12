В Москве задержанного активиста «бессрочного протеста», гулявшего в костюме пластикового стакана, отпустили из полиции

Ивану Сажину вменяют нарушение правил проведения публичного мероприятия. Его обязали явиться для составления протокола – сообщает проект «ОВД-Инфо». В рапорте полицейский указал, что активист участвовал в несогласованном шествии «с использованием сборно-разборной конструкции в виде стакана».

Сажина задержали накануне вечером у Казанского вокзала. Свой костюм он назвал «символом протестов 2019 года».