Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:06, 12 сентября 2020

Парламент Перу запустил процесс импичмента президента Мартина Вискарры

Конгресс проголосовал за резолюцию об отстранении главы государства от должности из-за его «моральной неспособности» занимать этот пост. Заседание транслировалось на канале законодательного органа в YouTube.
Авторы документа считают, что Вискарра, в частности, препятствовал уголовному расследованию дела о нарушениях в министерстве культуры, заключившем контракт с местным музыкантом Ричардом Свингом. Резолюция о запуске импичмента была внесена после публикации аудиозаписей, на которых президент признает, что встречался с певцом, хотя ранее это отрицал.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 7168 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 454 6 54467 08.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 293 6 36556 10.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 244 6 35762 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 254 6 38459 09.09
8читать ;смотреть
Новости

Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО…

5 36 6 5611
Новости

В МВД России заявили, что пытаются выяснить местонахождение одной из сопровождавших Навального в поездке по Сибири Представитель управления ведомства на транспорте сообщил, что она уклонилась от дачи объяснений…

5 40 6 6618
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 112 6 19407 07.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 311 6 58278 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 7737 11.09
8читать ;смотреть
Новости

Немецкие спецслужбы сообщают о серьезных указаниях на участие Кремля в отравлении Алексея Навального По информации журнала Spiegel, немецкие органы подозревают преступников в жестоком расчете…

5 78 6 15175
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 41 6 8030 11.09
Новости

В Министерстве транспорта предложили сделать платным проезд на личных автомобилях по большинству дорог Ведомство предлагает с 2025-го года взимать плату по дорогам регионального значения, а к 2035-му году – со всех пользователей дорог…

5 27 6 5580
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 94 6 22310 09.09
Новости

В Минтрансе планируют сделать платным проезд по большинству российских дорог на личных автомобилях Взамен министерство предлагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте…

5 24 6 5962
Новости

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Путин и Лавров извинились перед ним за публикацию Марии Захаровой Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков информацию об извинении подтвердил…

5 23 6 5943

Популярное за неделю

Новости

МВД ищет одного из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири перед его госпитализацией Речь идет о Марине Певчих…

5 34 6 21129
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 79 6 116762 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3307263
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 2682 06.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 144 6 267737 06.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 82 6 148749 10.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8733457
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4628881

Сегодня в эфире