Парламент Перу запустил процесс импичмента президента Мартина Вискарры

Конгресс проголосовал за резолюцию об отстранении главы государства от должности из-за его «моральной неспособности» занимать этот пост. Заседание транслировалось на канале законодательного органа в YouTube.

Авторы документа считают, что Вискарра, в частности, препятствовал уголовному расследованию дела о нарушениях в министерстве культуры, заключившем контракт с местным музыкантом Ричардом Свингом. Резолюция о запуске импичмента была внесена после публикации аудиозаписей, на которых президент признает, что встречался с певцом, хотя ранее это отрицал.