Пекин, по сведениям Рейтер, рассматривает возможность закрытия популярного сервиса TikTok на территории США

Власти Китая предпочли бы ограничить доступ американцев к приложению вместо того, чтобы продавать его компании из Соединенных Штатов – передает агентство со ссылкой на осведомленные источники. Они утверждают, что принудительная продажа продемонстрирует слабость его владельцев и Пекина в целом перед давлением Вашингтона. В компании ByteDance эту информацию опровергают.

Власти США обвиняют TikTok в передаче личных данных китайским властям. Дональд Трамп потребовал продать сервис коротких видео американской компании, угрожая в противном случае, заблокировать приложение.