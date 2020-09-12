Власти США заявили о получении списка сотрудников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Речь идет об организации, цель которой, по мнению Вашингтона, подорвать демократический процесс и посеять недоверие к кандидатам на посты в политической системе страны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы в электронной базе суда штата Вирджиния, показания на этот счет дала спецагент Секретной службы США.

Ранее обвинения во вмешательстве в выборы были предъявлены трем россиянам и одному депутату Верховной рады Украины. Все они попали в американский санкционный список.