Немецкий производитель грузовых автомобилей MAN уволит каждого четвертого сотрудника

В рамках реорганизации сократят порядка 9,5 тысяч человек по всему миру – пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление компании. Таким образом MAN намерен добиться сокращения издержек и повысить доходность продаж.

Весной производство на фоне пандемии было приостановлено. Это спровоцировало падение продаж на треть и вместо прибыли, как это было годом ранее, принесло убыток. С начала года акций компании упали почти на 30%.