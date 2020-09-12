Прибыль российского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких увеличилась почти в 300 раз

На фоне эпидемии коронавируса в первом полугодии Уральский приборостроительный завод заработал без малого 2 миллиарда рублей – об этом со ссылкой на отчет компании пишет газета «Коммерсант». Ранее правительство назначило его единственным поставщиком ИВЛ в российские больницы.

Росздравнадзор разрешил применять аппараты «Авента-М» только после дополнительной проверки. Ведомство не нашло прямой связи между ИВЛ и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, жертвами которых стали пациенты.