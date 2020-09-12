ФСБ проверяет высказывания дизайнера Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет»

Заявитель – глава совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агрибов, попросил возбудить дела по трем статьям: экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы. Об этом агентству «РИА Новости» сказал адвокат Владимир Слащев. Поводом для жалобы стали два видеоролика блогера. В одном из них Лебедев называет монумент на Мамаевом кургане «уродским».