ФСБ проверяет высказывания дизайнера Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет»

Заявитель – глава совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агрибов, попросил возбудить дела по трем статьям: экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы. Об этом агентству «РИА Новости» сказал адвокат Владимир Слащев. Поводом для жалобы стали два видеоролика блогера. В одном из них Лебедев называет монумент на Мамаевом кургане «уродским».
2020-09-12T03:06:21+03:00
2020-09-12T03:06:21+03:00
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03:06, 12 сентября 2020
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