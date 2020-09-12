В Белоруссии арестовали адвоката Марии Колесниковой

Илью Салея задержали еще в середине недели по уголовному делу о призывах к захвату власти. Помимо него и самой Колесниковой подозреваемым также является один из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в разговоре с сайтом Tut.by допустила обновление президиума совета. Сейчас из всех членов на свободе в Белоруссии остается лишь обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.