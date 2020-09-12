По меньшей мере 50 человек могли погибнуть под завалами золотодобывающей шахты в Демократической Республике Конго

Об этом сообщает агентство Рейтер. ЧП произошло на фоне проливных дождей в регионе. Вероятно, речь идет о кустарном руднике. Исполнительный директор канадской горнодобывающей компании Banro, которая ведет разработку в этих местах, подчеркнул, что шахта ей не принадлежала.

Рейтер отмечает, что аварии на подобных нелегальных, плохо оборудованных рудниках происходят в Конго довольно часто. Так, в прошлом году два оползня уничтожил шахты, в которых в общей сложности находились почти 60 человек.