В Тамбовской области разбился легкомоторный самолет

Пилот погиб. В пресс-службе МЧС газете «Коммерсант» рассказали, что крушение произошло накануне вечером. Аэроплан производил работы по опрыскиванию полей. Предварительно, причиной называют слишком низкую высоту полета – воздушное судно задело провода линий электропередач.

Доследственную проверку организовало московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК и транспортная прокуратура.