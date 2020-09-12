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02:08, 12 сентября 2020

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности судьи Юлии Добрыниной будет рассмотрен на следующей неделе

Высшая квалификационная коллегия судей отреагировала на просьбу главы СК Александра Бастрыкина. Это следует из повестки сентябрьской сессии, опубликованной на сайте ВККС – передает ТАСС.
В прошлом месяце источник агентства сообщал, что сотрудники ФСБ задержали председателя районного суда Волгограда с поличным в ресторане по делу о взятке в размере 25 миллионов рублей. Оперативникам пришлось отпустить Добрынину, так как дело в ее отношении может быть заведено только главой Следственного комитета с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей.



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