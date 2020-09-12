ХАМАС осудило нормализацию отношений Израиля и Бахрейна

По словам представителя движения Хаземы Касема, это значит, что островное королевство присоединяется в качестве партнера к так называемой «сделке века», являющейся атакой на палестинский народ. Другой представитель движения отметил, что слабая реакция арабских государств на соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами подтолкнула другие страны к нормализации отношений с еврейским государством.

Накануне о договоренности между Израилем и Бахрейном заявил президент США Дональд Трамп.